◇国際親善試合日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を３―０で破り、３連勝を飾った。途中出場からチームを活性化させた。ＦＷ町野修斗は後半２２分から、ＦＷ上田綺世とＭＦ中村敬斗とともに、右シャドー（１・５列目）で出場。途中出場の３人が前線を組むと、同２６分に中村のパスを膝で押し込んで、貴重な追加点を決めた。代表通算５点目