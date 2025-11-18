ピボット分析東京時間（23:06現在） ドル円 現値155.19高値155.44安値154.82 156.10ハイブレイク 155.77抵抗2 155.48抵抗1 155.15ピボット 154.86支持1 154.53支持2 154.24ローブレイク ユーロ円 現値179.97高値180.10安値179.61 180.67ハイブレイク 180.38抵抗2 180.18抵抗1 179.89ピボット 179.69支持1 179.40支持2 179.20ローブレイク