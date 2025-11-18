きょうの為替市場でドル円は引き続き１５５円台での推移となっている。前日のＮＹ時間に節目の１５５円台にしっかりと乗せて来たことで、東京時間には日本の当局からの口先介入も出ていた。片山財務相が「過度な変動を高い緊張感持って見極め」と述べたほか、本日に高市首相と会談した植田日銀総裁は「為替も議論した。政府と連携して為替動向とその経済への影響を注視する」と述べていた。 ただ、ドル円は１５４円台に伸び