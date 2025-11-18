12年前に姿を消した妹を探す主人公を描いたホラー映画『シェルビー・オークス』が12月12日(金)より公開。物語の導入部分となる本編映像が解禁された。舞台となるのはオハイオ州。映像は、廃墟の町“シェルビー・オークス”で、４人のYouTuberの失踪を伝えるニュースから始まる。姿を消したのは、人気ホラー実況チャンネル「パラノーマル・パラノイド」のメンバーのピーター、ローラ、デヴィッド、ライリー。手がかりはほとんどなく