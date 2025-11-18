１８日の東京金融市場は債券、円、株式がそろって売られる「トリプル安」の展開となった。１８日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値比０・０３０％高い１・７５５％まで上昇（債券価格は下落）した。高市内閣は総合経済対策の規模を１７兆円超とする方向で調整しており、財政悪化につながるとの懸念から国債を売る動きが強まった。利回りは２００８年６月以来、約１