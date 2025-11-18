妊娠したら、出産に向けての準備で忙しくなりますよね。楽しみや不安な気持ちがある中で、夫が不倫していたら気分はどん底になるでしょう。そんな夫には復讐をしたくなるようで……？今回は、妊娠中に不倫した夫に妻が密かに復讐をして離婚した話をご紹介いたします。海外赴任した夫とそのまま離婚「妊娠中に夫が不倫していることがわかりました。離婚をするべきか悩んでいたとき、職場の同僚に相談したら『別れるなら復讐してか