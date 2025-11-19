[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]日本代表MF久保建英が18日のキリンチャレンジカップ・ボリビア戦(◯3-0)後、報道陣の取材に応じ、冬の移籍ウインドーでの移籍の可能性を否定した。久保の動向を巡っては今回の日本代表活動中、イギリス『フットボールインサイダー』からトッテナム移籍が報じられると、スペイン『ムンドデポルティボ』などの大手紙も後追いで報道。トッテナムが久保の契約解除金6000万ユーロ