[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]日本サッカー協会(JFA)の宮本恒靖会長は18日の日本代表対ガーナ代表戦後に報道陣の取材に応じ、次回の3月シリーズについては12月の北中米ワールドカップ組合せ抽選会の結果を受けて対戦国が決まる見通しを示した。9月から3か月連続の国際Aマッチウィーク期間を迎えた日本は3連勝で年内活動を終了。次回の国際Aマッチウィークは3月となっており、対戦国は発表されていない。