元巨人の元木大介氏（５３）が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。話題となった激ヤセについて言及した。革ジャンなど革製品の愛好家として注目されている元木氏。体型について「俺、今まで服のサイズ全部ＸＬだったの。今サイズってＭになってきたのよ。このパンツはＳ。Ｍ履いたらブッカブカだったの。プロの人がみたら、『Ｓでいいですよ』って言うのよ。え〜、そんなに！って思うよね。その下、ＸＳになっちゃ