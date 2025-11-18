「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）ＦＩＦＡランキング１９位の日本代表は、同７６位のボリビア代表に３ゴール＆ガーナ戦に続く２戦連続完封で快勝した。１０月のブラジル戦から３連勝を飾り、来年６月の北中米Ｗ杯に向けて、最高の形で年内ラストゲームを締めくくった。ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）は先発出場し、前半４分のＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の先制弾をアシスト