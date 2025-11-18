◇国際親善試合日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を下し、３連勝。年内最後の試合、そして森保一監督の国際Ａマッチ指揮日本歴代最多１００試合目となった節目の試合を勝利で飾った。途中出場のＭＦ中村敬斗は後半２２分からプレーし、１ゴール１アシストの活躍。「最高のタイミングでボールをもらえた。上田選手に感謝したいんですけど、あ