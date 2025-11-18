フィギュアスケートのGPシリーズ最終第6戦出場のため、ヘルシンキ空港に到着した千葉百音＝18日（共同）【ヘルシンキ共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズで21日開幕の最終第6戦、フィンランディア杯に出場する日本勢が18日、開催地のヘルシンキに到着し、第3戦でGP初制覇を果たした女子の千葉百音（木下グループ）は「集中してしっかり出し切れるように頑張る」と意気込んだ。ミラノ・コルティナ冬季五輪の代