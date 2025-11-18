台湾有事に関する高市首相の発言をめぐって日中の関係が冷え込む中、両国の外務省の担当局長による会談が行われ、中国側は、「中国国民の憤りと非難を引き起こした」などと、日本側を批判、発言の撤回を改めて求めました。北京を訪問した外務省の金井アジア大洋州局長は、18日に中国外務省の劉勁松局長と会談を行いました。会談終了後に、金井局長は記者の問いかけには応じなかった一方で、中国の劉局長は、不快感を露わにしました