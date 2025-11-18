犬との良好な関係を結びながら、仕事と家族、はたまた人生をよりよく歩む秘訣まで学べるNHKドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』。くだらなくも柴犬への愛に溢れた企画で順調にファンを獲得していた『シバONE』だが、社長の御手洗（勝村政信）にとっては面白くない。 参考：大東駿介×飯豊まりえ、犬との芝居で変化した仕事への向き合い方「みんなが愛を持って」 石森（飯豊まりえ）を呼びつけると