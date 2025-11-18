日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表とホームで対戦した。日本は開始早々の４分、先制に成功する。久保建英が右サイドから挙げたクロスを胸トラップで収めた鎌田大地が、左足でゴールネットを揺らした。その後も日本は、インテンシティの高い守備で試合を優勢に進める。23分には菅原由勢が右サイドからクロスを供給し、小川航基が頭で押し込む。これは相手GKにはじかれたボールがバーに当たり、ゴールとはならな