カタールで開催されているU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる日本は現地11月18日、ラウンド16で北朝鮮と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１村松秀司DF２藤田明日翔５元砂晏翔仁ウデンバ16メンディーサイモン友17竹野楓太MF８小林志紋14川本大善19和田武士20瀬口大翔FW10吉田湊海18マギージェラニー蓮 予想フォーメーションは３−４−２−１で、GKは村松、３バックは右から元砂、藤