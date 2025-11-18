◇国際親善試合日本3―0ボリビア（2025年11月18日国立競技場）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。3―0で快勝した。後半22分から投入されたFW町野修斗（26＝ボルシアMG）が、投入4分後にチーム2点目のゴール。一気に勝利を呼び寄せた。「やっと（結果を）残せたし、僕自身必要だったんで、非常に嬉しいです」同じく途中投入されたMF中村が右サイドで敵陣深く切り