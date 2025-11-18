青森県警は１８日、青森市合浦、韓国籍の無職金本大周容疑者（３４）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、金本容疑者は同日、自宅で母の美羅さん（６１）の背中などを刃物のようなもので刺して殺害した疑い。県警によると、同日午前７時５０分頃、金本容疑者から「両親を殺した」と１１０番があった。青森署員が駆けつけると美羅さんが１階浴室で、父の直人（ただし）さん（７１）は１階廊下で、血を流して倒れていたという