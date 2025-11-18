日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４８）が１８日、３―０で勝利した国際親善試合ボリビア戦（国立）後に取材に応じた。宮本会長は快勝に「出場機会の少なかったメンバーも出たりして、やはり競争があるのが、チームの活性化につながっていると思う。今日も途中から入った選手もゲームを活性化させた」と評価した。森保一監督はこの日、通算１００試合目の指揮を達成。宮本会長は「代表チームで勝つことがすごく重