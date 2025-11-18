◇国際親善試合日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を破り３連勝を飾った。＊＊＊久保が日本サッカー界の“顔”となった。代表新ユニホームのプロモーションの一環で、７日から１６日まで渋谷の道玄坂広場には巨大モニュメントが設置されていた。本人も「ここまで大きいとは」と驚くほどのスケールで、人通りの多い場所でもインパクトは絶