◇サッカー国際親善試合日本3ー0ボリビア（2025年11月18日国立競技場）サッカー日本代表のFW上田綺世（27＝フェイエノールト）が18日、親善試合・ボリビア戦後に「成長率は悪くない。うまくいかないシーズンの方が個人的には多かったと思ってますけど。今年はそこそこうまくいっていて。それはうまくいかなかったシーズンで自分なりに受けた刺激とか、そこで自分が感じた課題っていうのにしっかり向き合ってきたからこそ、