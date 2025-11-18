きょう（18日）午後、水戸市の交差点で横断歩道をわたっていた3歳の女の子が乗用車にはねられ、死亡しました。警察は乗用車を運転していた自動車教習所の社長を逮捕して、事故の詳しい状況を調べています。警察によりますと、きょう午後2時20分ごろ、水戸市大工町の交差点で、横断歩道を歩いてわたっていた近くに住む3歳の原田恵理香ちゃんが左折してきた乗用車にはねられました。恵理香ちゃんは病院に運ばれましたが、死亡が確認