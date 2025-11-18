【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比18銭円高ドル安の1ドル＝155円04〜14銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1593〜1603ドル、179円85〜95銭。前日に円売りドル買いが進んだ反動で、円を買い戻す動きがやや優勢となった。