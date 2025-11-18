義母が同居を喜ぶのが当たり前とは限りません…。同居で大変な思いをしたからこそ、それが本当に幸せとは思えないのです。でも、息子夫婦は一緒に住もうと言っているし、夫は調子良く一緒に住むような口ぶり。いったいどう話を進めるのがよいのでしょうか。＞＞【まんが】息子夫婦と同居したくない(ウーマンエキサイト編集部)