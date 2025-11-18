◇国際親善試合日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を３―０で退け、３連勝を飾った。６月にアジアでの戦いが終わり、９月からの６試合は今まで対戦できなかった南米やアフリカの国と対戦してきた。９月のメキシコ戦（０△０）、米国戦（０●２）、そしての１０月のパラグアイ戦（２△２）と停滞もあったが、ブラジル戦（３〇２）での歴史的勝