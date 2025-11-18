◇国際親善試合日本３―０ボリビア（１８日・国立）日本はボリビアに３―０で勝利し、森保一監督の指揮１００戦目、年内最終戦を勝利で飾った。前半にＭＦ鎌田大地のゴールで先制すると、後半に途中出場のＦＷ町野修斗、ＭＦ中村敬斗が加点した。森保監督の試合後の会見で「今年の代表戦ラストゲーム、ホームで勝って応援してくださるサポーター、国民のみなさんに勝利をお届けできてうれしい。選手たちがよく頑張ってくれた