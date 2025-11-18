モデルの押切もえ（45）が18日、自身のインスタグラムを更新し、神奈川・葉山での家族ショットを公開した。「先週末はお友達家族にお招きいただいて葉山へ」とつづり、青空と海を眺める自身の後ろ姿のショットを投稿。「1日目の夜に待ち合わせして夜ごはんをみんなで食べて、2日目は海辺で遊んで、のんびり穏やかな潮風に癒されて」と夫の中日・涌井秀章投手が7歳長男に釣りを教える姿や海岸で遊ぶ4歳長女のショットも投稿した