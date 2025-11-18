2025年11月18日、日本代表が国立競技場でボリビア代表に３−０と勝利。スコア上は快勝に映るが、１−０で迎えた後半は押し込まれる時間帯もあり、簡単な試合ではなかった。それでも勝てたのは受け身になった状態でも焦れずに耐えたからだろう。その意味でボリビア戦の３−０は“我慢の勝利”と言えた。３−４−２−１システムで３バックの一角を担った主力CBの板倉滉に「守備の勝利だったのでは？」と尋ねると、以下の答が返っ