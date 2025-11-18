2017年1月10日に逮捕された、大手出版社の編集次長 パク・チョンヒョン容疑者。自宅で妻の首を絞めて殺害した疑いが持たれた。パクは数々の人気マンガを担当してきた敏腕編集者。容疑を否認し、さらに「妻は自殺したのだ」と主張。裁判では一審で有罪判決が下されるも、最高裁による差し戻し判決が出されるなど紆余曲折を経ながらも、最終的にパクの有罪が確定した。服役中のパクに番組スタッフが取材を申し込んだところ、関係者を