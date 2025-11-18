安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第８回公判が１８日、奈良地裁であり、前回期日に続いて被告の母親の証人尋問が行われた。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への多額の献金で家庭が崩壊した経緯を振り返り、「私がしっかりしていれば、徹也の人生は台無しにならず、事件は起こらなかった」と述べた。自殺未遂でも活動母親は弁護側