サッカー日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が１８日、来年１月の移籍期間で移籍しない見通しを明かした。久保は３―０で勝利したこの日の国際親善試合ボリビア戦（国立）に先発。前半４分、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の先制点をアシストし、後半２２分までプレーして勝利に貢献した。そんな久保を巡っては、欧州でイングランド・プレミアリーグのトットナムが、満額の移籍金６０００万ユーロ（約１