¼Â¿¹ÈþÍ´¡Ê£²£¹¡á¹­Åç¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ç?¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï³«Àß£·£²¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¡×£³ÆüÌÜ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£¸Æü¸½ºß¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±£°°Ì¡£Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤Æ£²£µÆü¤«¤éÊ¡²¬£ÇII¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶á¶·¤ÏÃË½÷º®¹çÀï¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÜÅç£ÇIII¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹