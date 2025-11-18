◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）マイルＣＳは、リピーターが強いレースだ。２０、２１年にはグランアレグリアが連覇しており、昨年覇者のソウルラッシュは一昨年に２着。過去１０年で見ると、６頭が複数回馬券圏内に入っている。この相性の良さは、押さえておきたい。もう一つ注目した点が、距離短縮組の安定感だ。前走同距離（１６００メートル）組と短縮組の複勝率を比べると、