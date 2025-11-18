◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝１１月１８日、栗東トレセン東京スポーツ杯２歳Ｓに出走予定のチュウワカーネギー（牡２歳、栗東・大久保龍志厩舎、父モーリス）は坂路を６１秒３―１４秒９で上がり、パワフルな脚さばきをみせた。今年の６月の新馬戦では、世代一番星の勝利を挙げた。前走のサウジアラビアロイヤルＣは、プラス１８キロの体重増が響いて５着に敗退。