１８日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で大分市の住宅密集地で発生した大規模火災を速報した。キャスターの大越健介氏は「大分市佐賀関、漁業で知られるこの町の住宅密集地で火災が発生。広い範囲で火の手が上がっています。発生から４時間以上経った今も火の勢いが衰える気配はなく、多くの住民が避難を余儀なくされています」と報じた。２０棟以上が延焼を続ける映像を見届け