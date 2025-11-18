18日午前、福岡県八女市星野村の山の中に小型機が墜落し、現場で性別不明の3人の遺体が見つかりました。18日午前10時40分ごろ、福岡県八女市星野村で「ドーンと音がして黒煙が出ている」と目撃した男性から消防に通報がありました。消防隊員らが山に入り、原形をとどめていない小型機とみられる散らばった状態の部品と性別不明の3人の遺体を発見しました。遺体は19日以降に収容される予定です。墜落したのは18日午前10時すぎに佐賀