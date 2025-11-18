18日、日本代表は国立競技場でボリビア代表と対戦。3-0で勝利し、森保一監督の代表通算100試合目を勝利で終えた。14日のガーナ戦から7人のスタメンを変更した日本が先制したのは、開始早々4分でのこと。右サイドを久保建英が突破し、ボックス内に浮き球のクロスを供給。余裕のあった鎌田大地は胸トラップから冷静に左足を振りぬき、ゴールネットを揺らした。前半はその後も攻め続けたが、得点は生まれず。すると、71分、途中出場の