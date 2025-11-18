ペップ・グアルディオラ監督がドイツのアタッカーを高く評価している。『Sky Sports』によると、その選手というのが、ブンデスリーガのケルンでプレイするFWサイード・エル・マラだ。19歳、187cmと長身のFWで、本職は左サイド。ケルンのトップチームで出場機会を得ているのは今季からだが、すでに公式戦12試合に出場して4ゴール2アシストを記録している。11月の代表ウィークではドイツのフル代表に選ばれたが、ユリアン・ナーゲル