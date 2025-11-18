2026年のW杯に向けた親善試合、日本代表対ボリビア代表の一戦が行われ、3-0でサムライブルーが勝利を挙げた。先制したのは4分。右サイドを突破した久保建英が逆足でクロスを挙げ、鎌田大地が冷静にトラップしてシュートを放つ。ボールはゴールに突き刺さり、早々に日本がリードを得る。その後も日本が攻め立てるも、得点は奪えず後半に。すると、71分、堂安律のパスに抜け出した中村敬斗が右サイドのポケットからクロス。途中出場