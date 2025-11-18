日本代表は18日、国際親善試合としてボリビア代表と対戦した。14日に行われたガーナ代表との試合では南野拓実と堂安律のゴールで2-0の勝利。今回のボリビア戦は年内最後の試合となり、森保ジャパンとしては11月シリーズを2連勝で締めくくりたいところだ。そんなこの試合ではガーナ戦より7人を入れ替え、遠藤航や板倉滉、鎌田大地、前田大然らがスタメンに。また久保建英や南野拓実、早川友基、谷口彰悟がガーナ戦に続いて2戦連続で