ヒルトンは、ロイヤリティプログラム「ヒルトン・オナーズ」に新会員ランク「ダイヤモンド・リザーブ」を2026年1月1日から導入する。年間80泊もしくは40滞在、かつ18,000米ドルの利用で獲得できる。予約時に利用可能な「コンファーム・アップグレード・リワード」、午後4時までのレイトチェックアウト保証、専用のカスタマーサービスサポート、プレミアムクラブの利用、ポイントの120％追加付与の特典を用意する。「コンファーム・