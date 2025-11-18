【ベレン＝鬼頭朋子】環境省と国立環境研究所（国環研）は１７日、ブラジルで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）で、日本の人工衛星「いぶきＧＷ」が捉えた温室効果ガスの観測データを企業などへ無償提供する新事業を来年１月から開始すると発表した。損害保険ジャパンや三菱ＵＦＪ銀行がデータを基に排出源を特定し、顧客企業の温室効果ガス排出削減に役立てる。メタンは同じ濃度ならば二酸化炭