青森市の住宅で夫婦が死亡しているのが見つかった事件で、警察は息子が事件に関与している可能性があるとみて調べています。朝から雪が降るなか、住宅地に続々と捜査員が集まります。記者「現場の住宅にストレッチャーが1台、そして今もう1台運ばれました」18日午前8時すぎ、青森市の住宅でこの家に住む金本直人さん71歳と、妻の金本美羅さん61歳が血を流して亡くなっているのが見つかりました。警察によりますと、金本さん夫婦の