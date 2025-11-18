元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏と、笹川平和財団の小原凡司・上席フェローが１８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、緊張が高まる日中関係について議論した。小原氏は「中国の方が日本よりはるかに強いということを見せるため、中国の態度は引き続き強いものになる」と予想した。山下氏は、２２日から南アフリカで開かれる主要２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）で日中首脳会談が実現しない場合には、「