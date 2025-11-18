日本でもヒットしたインド映画『ＲＲＲ』を手がけたS.S.ラージャマウリ監督の最新作・製作発表イベントが15日、インドで行われました。日本では、2027年に公開を予定している映画『VARANASI（原題）』。その製作発表イベントでは、主演のマヘーシュ・バーブさんが“牛”に乗って登場したり、花火が打ち上げられるなど、ド派手なパフォーマンスが披露され、規格外な演出で会場を盛り上げました。この日、会場に集まった観衆は約5万