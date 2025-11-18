守備練習で声を上げる横浜ＤｅＮＡの石田裕（右）＝７日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」（阿部幸康写す）横浜ＤｅＮＡの石田裕太郎投手（２３）が新たな挑戦を始めている。肩や肘の負担を軽減するためにフォームの見直しに取り組み、さらなる飛躍を目指す。今季は先発、中継ぎとチーム事情に合わせて難しい役回りをこなした。調整が難しい状況でもあったが、２１試合で３勝５敗１ホールド、防御率３・５７をマークし