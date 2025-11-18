和泊町で18日火事があり、住宅1棟が全焼し隣接する店舗の一部が焼けました。 警察や消防によりますと、18日午後3時前、和泊町和泊で近くにいた人から「黒煙が見える。家が燃えている」と119番通報がありました。 火はおよそ6時間後に消し止められましたが、この火事で飲食店経営・中野幸一さん（67）の木造2階建て住宅1棟約270平方メートルが全焼し、隣接する中野さんの経営する飲食店の天井の一部が焼けました。 中野さ