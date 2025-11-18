東京・新宿区の路上で少年に声をかけ、数時間にわたり連れ回したとして逮捕された25歳の男性について、東京地検は不起訴処分としました。先月、新宿区の路上で10代の少年に声をかけ、およそ3時間半連れ回したとして、未成年者誘拐の疑いで逮捕された25歳の男性について、東京地検は18日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。