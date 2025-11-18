生後6か月以内の赤ちゃんが感染すると重症化することもあるRSウイルス感染症について、厚生労働省は、妊婦へのワクチンの定期接種を始める方針を固めました。RSウイルスは、せきや鼻水などの風邪のような症状が数日続く感染症で、多くは軽症で回復しますが、生後6か月以内の赤ちゃんが感染した場合には重症化することもあります。重症化を予防するため、厚労省は来年4月以降、妊婦を対象にワクチンの定期接種を始める方針を固めま