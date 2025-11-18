日中両国の外交当局は１８日、北京の中国外務省で、局長協議を開催し、台湾有事と「存立危機事態」を巡る高市首相の国会答弁を機に急速に冷え込んでいる日中関係について議論した。日本側は、首相答弁は政府の従来の立場を変えるものではないことを説明して理解を求めたが、中国側は撤回を求めて譲らず、双方の溝は埋まらなかった。協議には、金井正彰外務省アジア大洋州局長と劉勁松（リウジンソン）中国外務省アジア局長が出